بدء تنفيذ مبادرة طلاء واجهات المباني بألوان موحدة بمدينة سفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة طلاء الوجهات للمؤسسات الحكومية والشركات على الشوراع الرئيسية تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاد على التشوه البصري للمباني القديمة.

وأوضحت رئيس المدينة أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية تواصلت مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية على الشوارع الرئيسية لتوحيد لون الواجهات بين 20 % لون بني و80% لون بيج، حيث تسعى المدينة إلى تطوير المناطق القديمة ودهان واجهاتها بألوان موحدة.

وشددت على التعامل مع جميع الجهات والمباني الحكومية كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة ودهان جميع المباني التابعة لكل مؤسسة أو شركة التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.