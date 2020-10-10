صور.. القاهرة تواصل طلاء واجهات العقارات في جسر السويس والفجالة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نواب المحافظ ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تطوير وطلاء واجهات العقارات للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

طلاء العقارات المطلة على جسرالسويس

وفي سياق متصل، قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهره للمنطقة الشمالية، مع اللواء هشام السعدي، رئيس حي الزيتون بمتابعة تطوير وطلاء العقارات المطلة علي كوبري جسر السويس الجديد، والذي يصل بمنطقه الزيتون ومصر الجديدة وحتى منطقة ابن سندر وكوبري القبة والمحور المستجد خلف وزاره الدفاع بطول 1600 متر، تمهيدًا لافتتاحه.

طلاء عقارات الفجالة

من ناحية أخرى، أجرى اللواء يحيي محمد الأدهم، رئيس حي الأزبكية، جولة لتفقد أعمال طلاء ودهانات العقارات بشوارع الفجالة في رمسيس، ومتابعة خطة تطوير الميادين، وطلاء العقارات، ومتابعة العقارات ذات التراث المعماري بميدان رمسيس ومنطقة الفجالة وشارع الجمهورية و26 يوليو، مع رفع كفاءة النظافة والشوارع بنطاق الحي.

وأشار رئيس حي الأزبكية إلى أنه يُجرى الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشويه ذلك، حرصًا على إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالسماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عامًا بركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالمجان وصل جميع الجراجات، للتعميم على السائقين والمُحصلين حتى يتم تنفيذه.

وأشاد "رزق" فى تصريح لـ"الوطن"، بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحمل تكلفة تذاكر كبار السن في وسائل النقل، لافتًا إلى أنه يحق لمن تجاوزا سن 60 عامًا ركوب أتوبيسات النقل العام بنصف تذكرة، وذلك بإبراز البطاقة الشخصية للمحصل حتى يتم تطبيق نسبة الإعفاء.

وأوضح محافظ القاهرة، أن هاتين الفئتين من كبار السن لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية، موضحًا أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عنهم، وتنفيذًا لتوجهات الدولة.

وكشف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن أن الهيئة تستقبل العام الدراسي بتقديم تيسيرات لطلاب المدارس والجامعات، من خلال فتح باب الاشتراكات لركوب الأتوبيسات بأسعار مخفضة.

وأضاف رزق، أن أسعار اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادة، فالاشتراك على خطين لمدة شهر 80 جنيها، و230 جنيها لمدة 3 أشهر، أما الاشتراك على 4 خطوط لمدة شهر 155 جنيها، ولمدة 3 شهور 450 جنيها، والاشتراك على جميع الخطوط لمدة شهر 195 جنيها، و580 جنيها لمدة 3 أشهر.

وأوضح، أن باب الاشتراكات مفتوح في عدة محطات بالقاهرة تيسيرًا على الطلاب، وهي العباسية وروض الفرج والمظلات والعتبة أمام مترو العتبة والجيزة بـ9 شارع مراد ومصر الجديدة بميدان الحجاز، ومكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

وفيما يتعلق باشتراكات المعاقين بهيئة النقل العام، أشار "رزق" إلى أن كبار السن فوق 60 عامًا لهم نصف تذكرة، وفوق سن 70 عامًا إعفاء كامل، أما المعاقين فالاشتراك كالتالي، 2 خط يسدد 100 جنيه شهريًا، و285 جنيهًا كل 3 أشهر، و550 جنيها كل 6 أشهر، و1070 جنيهًا اشتراك سنوي، أما اشتراك 4 خطوط يشمل 195 جنيها شهريا، و575 جنيهًا كل 3 أشهر، و1110 كل 6 أشهر و2135 جنيها اشتراك سنوي، أما جميع الخطوط 245 جنيهًا اشتراك شهري، و720 جنيها كل 3 أشهر و1390 جنيهًا كل 6 أشهر، و2660 جنيهًا اشتراك سنوي.