الأقصر تحصد المركز الثالث في طلاء المنازل على مستوى الجمهورية

حصدت محافظة الأقصر، المركز الثالث في ترتيب محافظات الجمهورية الخاص بالتعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري، والذوق العام، لمختلف المدن والمناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة جاءت في المركز الثالث بعد أسوان والدقهلية، حيث تم طلاء 5613 مبنى في الأقصر، لافتًا إلى استمرار الجهود داخل المحافظة للانتهاء من تنفيذ التكليفات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد على حرص الدولة على القضاء على أي مظاهر عشوائية موجودة في مختلف المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، سعيًا للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لكافة المدن والمناطق، تحقيقًا لجودة الحياة لقاطني هذه المناطق.

وأضاف "ألهم"، أن ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، تضمن طلاء كل واجهات وجوانب المباني والعمارات السكنية التي ما زالت بالطوب الأحمر، وخاصة التي تتواجد على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوحيد اللون المخصص لكل منطقة، بما يعكس النسق الحضاري، والذوق العام للمنطقة، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات في التعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المباني التي تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه وصل إلى 122646 مبنى على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظات أسوان، والدقهلية، والأقصر، على رأس المحافظات التي سجلت أعلى عدد مباني تم طلاء واجهاتها، حيث وصل عدد المباني في أسوان إلى 56482 مبنى، و24788 مبنى في الدقهلية، و5613 مبنى في الأقصر.