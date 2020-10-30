مفتي الجمهورية: القول بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي إساءة أدب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب علينا أن نشكر الله طوال الليل والنهار لإرساله رسول الله، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأرشدنا إلى الهدى، وأنقذنا من الضلال، وعندما سُئل عن صيامه يوم الاثنين كل أسبوع، قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وكأنه يترجم معنى الاحتفال بالمولد النبوي، ومولده ومجيئه إلى الدنيا يعتبر نعمة لا يضاهيها نعمة.

وأضاف "علام" في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، اليوم الجمعة، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الاحتفال بالمولد النبوي هو شكر لله على إرساله الرسول للناس لينقذهم، وليس هناك نعمة بعد ذلك، ولذلك من يقول إن الاحتفال غير مشروع فإن هذا "تجنٍ على الحقيقة النبوية وسوء أدب مع سيدنا رسول الله".

وتابع مفتي الجمهورية، أن هذا يعتبر "إساءة أدب" لأن النبي تفرد في الوجود، وأخذ بيد جميع الناس إلى النور وحيث يرضى الله، وإذا كان الأمر كذلك، فيُحتفل به في كل لحظة، وهو نفسه احتفل بذلك، وقال "ذاك يوم ولدت فيه"، والكون كله في هذه اللحظة النورانية كان متأهباً لمجيئه، ومحتفيا بمجيئه، والآن يقتبس الناس من أنواره، ويتذكرونه.

وأوضح أن البعض يقول إن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي، ولو كان خيرا لما تركه الصحابة والتابعون، إلا أن هذا يزعج الكثيرين، ويؤدي إلى تشدد الناس والتضييق عليهم في أمر هو محبب لهم.

واحتفلت مصر، أمس الخميس، بالمولد النبوي الشريف، حيث أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بكل البنوك، وقال في بيان: "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020".