مفتي الجمهورية يدلي بصوته في مسقط رأسه بمركز الدلنجات

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمسقط رأسه بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدا في لجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية.

وأكد المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن انتخابات مجلس النواب اليوم هي اختبار حقيقي للمواطنين لإدراكه كافة القضايا والتحديات وهي خطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية للعالم كله.

وناشد المفتي جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات كواجب وطني ملح للحفاظ على المكتسبات أي كان هذا الصوت فهو أمانة بين يديك تعطيه لمن يستحق.

وشهدت لجان الدائرة السابعة بالبحيرة التي تضم مراكز "أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون"، ومقرها مركز أبو المطامير، إقبالا ملحوظا مع الساعات الأولى للتصويت لانتخابات مجلس النواب، وافترش الأرض أمام اللجان العشرات من المواطنين، منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حرصا منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، لتفادى انتقال العدوى والفيروسات.

ولم يجد أهالي أبو المطامير، وسيلة لتنظيم عملية التصويت بلجان الانتخاب سوى افتراش الأرض، حيث جلب كل مواطن "حصيرة" من منزله وفرشها على الأرض ودعا أقاربه وجيرانه لانتظار دورهم أمام اللجان، وهو أمر معتاد لدى القبائل البدوية التى تنتشر بتلك الدائرة.

وكانت الانتخابات البرلمانية انطلقت اليوم بعدد 9 دوائر انتخابية بالبحيرة، وشهدت العديد من اللجان إقبالا ملحوظا فيما شهدت البعض إقبالا محدود مع الساعات الأولى، وجرى تقسيم محافظة البحيرة على النحو التالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 34 مرشحًا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 25 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزي أبو حمص وإدكو 20 مرشحًا للمنافسة على مقعدين.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 24 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد، والدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 15 مرشحاً للمنافسة على مقعد.

أما الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير، تضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، يتنافس بها 20 مرشحًا على مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحًا للمنافسة على مقعدين، والدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزي كوم حمادة وبدر 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين.