الحديدي تستضيف عصابة "100 وش" وتسخر من فستان زينب غريب: "وريني الريش"

استضافت الإعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل "بـ100 وش"، على شاشة قناة "on"، وذلك على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورتها الرابعة.

وعلقت الإعلامية على فستان الفنانة زينب غريب مطالبة إياها بالوقوف ساخرة منها: "قومي يا ماما وريني الريش اللي ورا، إنتي أبهرتينا بجناحاتك طيري بقى".

وقال الفنان إسلام إبراهيم، إن ارتداءه ملابس غريبة في مهرجان الجونة غرضه إضفاء جو من المرح على "الريد كاربت"، ساخرا من بدلة زميله في المسلسل حسن أبوالروس قائلا: "قولتله يا حسن إنت لابس بدلة حمرا ده فال وحش، أنا مؤمن بعلم الطاقات، قالي لا ياعم دة كاتشب أنا مؤمن بعلم السندوتشات".

وعن مهرجان الجونة، قالت الفنانة زينب غريب، "أنا اتبسطت جدا من المهرجان واتفرجت على مجموعة أفلام، وأول ما اتفرجت على فيلم تشارلي تشابلن ذا كيد عيطت، وكنت فخور بكل حاجة".

من جانبه، أبدى الفنان مصطفى درويش إعجابه بفيلم الفنان أحمد مالك، "أول مرة آجي المهرجان"، متابعا: "والدتي قبل لما توفت كنت لسة داخل التمثيل قالتلي أنا مش هقتنع إنك بتمثل غير لما تطلع مع اتنين، لميس الحديدي وبوسي شلبي، وأنا طلعت معاكم إنتو الاتنين النهاردة".

وأقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة اليوم، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.