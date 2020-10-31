مرشح مستقبل وطن بحدائق القبة للناخبين: حاسبوني كل أسبوع

تحدث سيد نصر، مرشح مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن في حدائق القبة، عن جهود مؤسسات الدولة لضمان حياة كريمة للمواطن، مؤكدا أن هناك مشكلات نصنعها لأنفسنا، حيث اعتاد أهالي الدائرة أن تساهم في نجاح النائب، وبعد 5 سنوات تسأله عن كشف حسابه.

وأوضح "نصر" خلال مؤتمر ضخم في شارع سكة الوايلي بحدائق القبة، أن كل شئ يحدث في مصر يهدف لنجاحهم، فيجب عليهم أن ينزلوا للانتخاب ويحسنوا الاختيار لضمان بناء سليم لمجتمعهم.

وأضاف مرشح مستقبل وطن، أنه يسعى لتدشين ملف عن الصحة العامة من أجل الحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن ضمن أهدافه تشكيل لجنة من أطباء حدائق القبة، "فيه ناس كبيرة بتكون عيانة وبتتكسف عشان كدة اللجنة دي هتساعدهم إنهم يتعالجوا وتعمل شىء من التكافل الاجتماعي".

كما حدث الحضور عن الأيام العصيبة التي عاشها، والتي كان يعيش خلالها حياة الفقراء من أهل المنطقة، "كنا بناكل حاجات بسيطة وبطاطس مهروسة وبقدونس"، مشيرا إلى أنه من أبناء الطبقة البسيطة ويشعر بآلام الناس، لذا سيأتي إلى الجميع حال نجاحه ليستمع لهم ويحاسبونه بشكل دوري كل أسبوع.

وتشهد دائرة حدائق القبة منافسة شرسة، بعدما أصبحت المنافسة على مقعد واحد بدلا من 2، وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر، ليصبح الصراع بين 13 مرشحًا هم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نائبا الدائرة الحاليان وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، وسيد خضير رمز "عنقود عنب"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال"، وسلوى همام رمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد رمز "زهرة عباد الشمس".