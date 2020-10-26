خالد عبدالعزيز شعبان مرشح حدائق القبة: هكمل مشوار أبويا في البرلمان

تحدث خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، والمرشح لمقعد البرلمان، في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، حول خطته المستقبلية حال فوزه في الاقتراع، ونصائح والده له التي يسير عليها إلى الآن.

وقال "شعبان"، خلال مؤتمر جماهيري أقامه في شارع أحمد بسيوني بعزبة مكاوي، حدائق القبة، إنه سعى خلال الخمس سنوات التي قضاها كنائب عن الدائرة لحل مشكلات أفرداها، وذلك من خلال الوقوف بجوار كل صاحب أزمة حتى يتم حلها.

وأضاف النائب الحالي لدائرة حدائق القبة، أنه يسير على درب والده، الذي أضاف الكثير للدائرة خلال فترة توليه في البرلمان، واعتبره البعض أفضل النواب الذين مروا على الدائرة في السنوات الأخيرة، قبل وفاته عام 2010، لافتا أنه يتذكر جيدا تعليمات والده ونصائحه، ويسعى للحفاظ عليها وتطبيقها، "اتعلمت منه الصبر، كنت بقول له أنت متعبتش؟، كان بيقولي لازم نفضل ورا القانون ونشتغل عشان الناس الغلابة".

كما أشار "شعبان"، إلى أنه سيسعى خلال الدورة المقبلة إلى بناء مستشفى خيري، في شارع بورسعيد أمام كوبري غمرة، وتقدم إلى المحافظ بطلب لتخصيص الأرض وينتظر موافقة وزارة الصحة ومجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية.

واستقبل أهال عزبة مكاوي النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بحفاوة شديدة، وتبادلوا النقاش حول بعض الأسئلة المتعلقة بمشاكل الدائرة، فيما عرض النائب المرشح، كشف حساب له خلال الخمس سنوات الماضية على مقعد البرلمان.

وتشهد دائرة حدائق القبة منافسة شرسة، بعدما أصبحت المنافسة على مقعد واحد بدلا من 2، وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر، ليصبح الصراع بين 13 مرشحًا هم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نواب الدائرة الحاليين وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، وسيد خضير رمز "عنقود عنب"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال"، وسلوى همام رمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد رمز "زهرة عباد الشمس".