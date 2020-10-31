عاجل.. الصور الأولى لسائق سيارة حادث اقتحام الحرم المكي

ألقت قوات أمن الحرم المكي القبض على سائق السيارة التي اقتحمت الحرم المكي، مساء أمس الجمعة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لحظة القبض عليه.

وبينت الصور أنه شخص ذو بشرة سمراء، فيما وجدت نقطة من الدماء على انفه يبدو أنها جراء الاصطدام، بينما تم تقييد يده وقدمه لمنعه من الحركة، ويظهر النصف العلوي من جسده عاريا.

ظهرت إحدى السيارات في مقطع فيديو، كانت تسير بسرعة جنونية، بداخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، لتصطدم بالموانع الحديدة المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها، نشرتها "سي إن إن"، لافتة إلى أنها لم تتحقق من صحتها بعد.

ومن جهة اخرى، أوضحت لقطات مقابلة، قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه بعد الحادث المصور، فيما لم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا حول تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى التحفظ على سائق السيارة من قبل قوات الأمن.