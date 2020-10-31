القصة الكاملة لضبط مدرب كاراتيه عرض زوجته على الرجال: الليلة بـ 3 آلاف جنيه

بعد زواج استمر قرابة 9 أشهر، كشفت أجهزة الأمن عن جريمة مخجلة ارتكابها مدرب كاراتيه وزوجته، في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الزوج قام بعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن الزوجة 17 عاما، عرضت على زوجها 20 عاما، إقامة علاقات جنسية مع غرباء، مقابل مبالغ مالية، ووافق الزوج وبدأ فى البحث عن "زبائن" لزوجته وعرض عليهم التسعيرة وأيضا عرض عليهم ممارسة الرذيلة الجماعية، وبدأ فى نشاطة الإجرامي هو وزوجته.

وشرحت التحريات والتحقيقات أنه عقب مرور شهر، حول الزوجان منزلهما إلى وكر لممارسة الرذيلة، حيث بدأ مدرب الكاراتيه "الزوج" فى استقطاب فتيات وعرضهن مع زوجته على راغبي المتعة، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهن، حتى تمكنت القوات من ضبطه هو وزوجته ونسبت إليه اتهامات ممارسة الرذيلة وإدارة منشآة للأعمال المنافية للآداب هو وزوجته.

وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قال إنه متزوج من قرابة 9 أشهر، وأن زوجته طلبت منه ممارسة الرذيلة مع غرباء في مقابل مادي، ووافق وبدأ فى البحث عن زبائن وعرض صورها عليهم واتفق معهم على مبالغ 3 آلاف جنيه فى الليلة.

تم التحفظ على الزوجين وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات المباحث التى جرت بمعرفة قوة أمنية من وحدة مباحث مركز الصالحية الجديدة، بحدوث أمور غريبة داخل شقة المتهم - الزوج - مدرب الكاراتيه، وتردد الشباب عليها، فأبلغوا مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، بممارسة بعض الأشخاص أعمالا منافية للآداب، داخل الشقة.. وبمجرد تلقى البلاغ انتقلت قوة من الشرطة وداهمت مكان البلاغ، وتبين وجود شابين يقومان بممارسة الرذيلة مع زوجة المتهم.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتبين أن الزوج - صاحب الشقة - 20 سنة، متزوج عرفيا من "م. م"، ويقوم باستغلالها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، ويتقاضى الزوج مبالغ مالية مقابل ذلك، وأخطرت الجهات المختصة التى تباشر التحقيق.