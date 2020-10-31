فيديو.. رئيس مهرجان الجونة يبطل مقلب أبطال "100 وش" في سرقة الجوائز

نجح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، فى إبطال عملية سرقة جوائز مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال فيديو ساخر بثه مهرجان الجونة خلال حفل ختام الدورة الرابعة.

يدور الفيديو الساخر حول أبطال مسلسل "بـ100 وش" بصحبة انتشال التميمي رئيس المهرجان، ومعه حقيبة جمع فيها الجوائز، وكأنه ضبط "عصابة المسلسل" أثناء تنفيذ عملية "السرقة المزعومة".

في سياق متصل، قال شريف خالد بشارة، إنه دائمًا ما يتذكر إصرار والده الراحل الذي لم يجعل أي شئ يقف أمامه وبين أحلامه، كما أنه يتذكر شغفه وحبه لعمله.

وأضاف "بشارة"، خلال كلمته في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة: "لم يكن يخشى من الفشل وهو ما جعله إنسانا ناجحا ومميزًا ولذلك فأنا فخور به ونقدم جائزة تحمل اسمه لصناع السينما المستقلة في مصر".

وأعلن نجله الآخر "جلال"، أن الفائز بهذه الجائزة هو أحمد فوزي صالح عن فيلم "هاملت من عزبة الصفيح"، بينما فاز فيلم "200 متر" بجائزة سينما من أجل الإنسانية التي تقدم للأفلام الروائية الطويلة ذات الطابع الإنساني، حيث وجه مخرجه أمير نايفة الشكر الجزيل لإدارة مشروع الجونة التي احتضنت بدايات الفيلم، وبكى على الهواء، وأهدت مي عودة منتجة الفيلم، الجائزة للشعب الفلسطيني وأكدت أنه سلاح في يد الفلسطينيين.

أما جائزة "نيتباك"، لأفضل فيلم أسيوي، فقد حصل عليها فيلم "In Between Dying"، وفاز فيلم "200 متر" بجائزة فيبرسي، لتقفز مي عودة من الفرحة وصافحت مخرجه بحرارة، الذي أهداها بدوره إلى كل من دعموه وروح جدته التي حُرم منها بسبب الجدار العازل الذي بنته دولة الاحتلال الإسرائيلية.