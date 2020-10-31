ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال "حشيش" لزوجها المحبوس بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال كمية من مخدر الحشيش، وهاتفا محمولا لزوجها المحبوس على ذمة جريمة قتل، ومحال لمحكمة الجنايات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالمجيد رضوان، يفيد بتمكن ضباط وحدة المباحث، بقيادة المقدم أحمد صقر، رئيس المباحث، من ضبط "آمال.ا.ع" 37 عاما، ربة منزل، وتقيم مركز سوهاج، وبحوزتها كيس بلاستيكي بداخله قطعتان من مادة الحشيش زنة 5 جرامات وهاتف محمول داخل بعض المأكولات.

وتبين من التحريات محاولة المتهمة إدخال المضبوطات لزوجها المدعو "علي.س.ع" 45 عاما، عامل، ومقيم بذات الناحية، والمحبوس على ذمة القضية جنايات مركز سوهاج لسنة 2019 "قتل عمد"، والمحال لمحكمة الجنايات والمحد له جلسة بتاريخ 18 يناير 2021.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لزوجها للتعاطي، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملات أمنية من ضبط 30 قرص تامول المخدر ومبلغ 530 جنيهاً وهاتف محمول حيازة "محمد.ر ص" 38 عاما عامل ومقيم بندر المنشاة، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط 29 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنت 150 جراما، ومبلغ 600 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض، "مطواه"، حيازة "عادل.ا.ع" وشهرته "صمديه" 30 عاما، عامل ومقيم ونينة الغربية مركز سوهاج.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "وليد.س.ت"، يقيم دائرة مركز البلينا وبحوزته 5 جرامات من مخدر الشابو، ومبلغ 2500 جنيه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حررت المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.