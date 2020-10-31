بعد 28 عاما من الانتظار.. السيسي يفتتح متحف كفر الشيخ اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن ثلاث افتتاحات مهمة لمتاحف توقف العمل بها لما يقرب من الربع قرن حتى صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمالها وتوفير الدعم الكامل لها لتفتتح دفعة واحدة اليوم، حيث يفتتح الرئيس متحفي المركبات وكفر الشيخ بعد قليل بالفيديو كونفرانس لينضم لمتحف شرم الشيخ الذي يتفقده الرئيس بعد قليل.

على بُعد 600 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ، وداخل مبنى نصف دائري بدأ إنشائه منذ 28 عاما، وترك سنوات كهيكل خرساني مما دعى مسئولين لتحويلة لقاعة احتفالات وأفراح حتى جاء اللواء سيد نصر، محافظ كفرالشيخ الأسبق الذي قرر إعادة العمل به، ليفتتح متحف كفر الشيخ الذي بلغت تكلفة إنشائه التقديرية حوالي 62 مليون جنيه، ليكون واحداً من أهم المتاحف الإقليمية بمنطقة شمال الدلتا، في حدث أعتبره خبراء السياحة والآثار انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بالتاريخ والحضارة ودفعة قوية للسياحة المصرية.

يربط المتحف بين مسار العائلة المقدسة و"تل الفراعين" ويقع في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ، على مساحة نحو 6 آلاف و760 متراً مربعا

يضم المتحف 1200 قطعة أثرية نادرة، من ضمنها قطع سيتم عرضها لأول مرة ويروي المتحف قصة "الإله حورس" و"الإله ست"، وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة في جميع العصور، بما فيها العصر الإسلامي كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة "بوتو" القديمة إحدى العواصم المصرية القديمة.

كما سيكون للمتحف دور تعليمي من خلال معروضاته خاصة وأنه مجاور لجامعة كفر الشيخ ويبرز السيناريو أيضاً بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطري والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ ويسلط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بمدينة "فوه"، ذات التراث الإسلامى الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ، باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.