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بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات

كتب:

محمد عزالدين
10:07 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم "الوطن" بث مباشر، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

 

وتعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن "الطور، رأس سدر - شرم الشيخ" بطاقة استيعابية 30 ألف طالب، وفق ما قاله السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاس الجمهورية.

وأوضح السفير راضي، أنَّ ذلك يأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث تتضمن كليات الجامعة تخصصات: "الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم".

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