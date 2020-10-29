وائل الإبراشى: الرئيس السيسي رصد أموال ضخمة لتطوير السكك الحديدية

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على حادث قطار " الإسكندرية، بورسعيد"، قائلاً: إن الدولة قدمت الدعم الكبير وفق توجيهات الرئيس السيسى، الذى رصد أموالاً ضخمة من أجل وقف نزيف هذه الدماء".

ولفت إلى أن الهيئة تعاملت بشكل فورى وسريع مع الحادث الذى لم يكن به أى خسائر فى الأرواح.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً :"نتمنى أن تتوقف حوادث القطارات بشكل نهائى حتى لا يضخم البعض من هذه الحوادث، ويحاول أن يستهدف مصر من خلالها.. عانينا طيلة الـ30 عاماً الماضية من نزيف حوادث القطارات، وكان يسمى "نزيف الدم على القضبان".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن الدولة الآن تولى أهمية قصوى لهذا الملف وتعمل على تطوير هيئة السكك الحديدية وإدخال التكنولوجيا فيها من أجل تقليل التدخل البشرى، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 573 سياحي الإسكندرية بورسعيد، بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط "طنطا/ الزقازيق/ بورسعيد"، سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية إصابات.

وعلى الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار، واستمر مسيره لمحطة الزقازيق، بتجاوز 30 دقيقة، وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.

وتم الدفع بالآلات والمعدات، لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات، بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/ السنطة/ زفتى/ الزقازيق.