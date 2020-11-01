"الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الأولى للنواب في الثانية ظهرا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد في الثانية ظهرا، من داخل مبنى ماسبيرو.

ووجهت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الدعوة لجموع الصحفيين، لحضور وقائع إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من نوفمبر 2020، بمسرح التليفزيون في مبنى ماسبيرو.

ويعد إعلان نتائج الانتخابات تقليدا جرى اتباعه منذ المؤتمر الذي عقد بماسبيرو بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والوطنية للانتخابات، في وقت سابق، والذى جرى الاتفاق خلاله على إعلان نتيجة الانتخابات في مبنى ماسبيرو، تدعيما لدوره.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الماضي، وبدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي بماسبيرو، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، ومنها التعقيم وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيرس كورونا.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدًا، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا.