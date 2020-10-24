الوطنية للانتخابات عن شكاوى رصدتها منظمات حقوقية: لا دليل عليها

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قضاة مصر يبذلون مجهودًا كبيرًا في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن اليوم الأول في الانتخابات شهد انتظام العمل منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث اصطف المواطنون على مسافات متباعدة مرتدين الكمامات، دون أي معوقات في عملية التصويت.

وشدد "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، على أن الهيئة لم يرد لها أي شكوى في اليوم الأول ترتقي لكي تكون خرقًا للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن لجان مراقبة الدعاية الانتخابية موزعة على كل المحافظات ولم تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأي شكوى.

وذكر رئيس الهيئة، أنه في حال رصد أي خروقات يتم إبلاغها للجنة المتابعة، ثم التحقيق فيها.

وردًا على الشكاوى التي قالت منظمات المجتمع المدني، إنها رصدتها، قال "إبراهيم": "أقوال مرسلة لا دليل عليها".

وأكد، أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولى بلغ 10240 لجنة انتخابية في 14 محافظة، وكل مواطن يستطيع الدخول على موقع الهيئة ويعرف تفاصيل وبيانات لجنته الانتخابية، مشيرًا إلى أن القضاة في الجهات البعيدة يُجهز لهم أماكن تليق بهم.

وأكد "إبراهيم"، أنه سيتم إعداد قانون الفترة المقبلة من أجل تأمين القضاة.