عبدالغفار: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة والأخوة بين مصر والسعودية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ جامعة الملك سلمان الدولية في محافظة جنوب سيناء، هي مثال للصداقة والأخوة والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على الجامعة.

وأضاف "عبدالغفار" في كلمته خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات القومية، أنَّ جامعة الملك سلمان هي إحدى الجامعات التي تمّ العمل على افتتاحها خلال السنوات الماضية ضمن مجموعة من 24 مجموعة جديدة منها جامعات تكنولوجية وأهلية وخاصة والجامعات الدولية، متابعًا "أيضًا تلك الجامعة بموقعها الفريد في جنوب سيناء والأفرع الرئيسية في منطقة شرم الشيخ، وفرع آخر في مدينة الطور وفرع آخر في منقطة رأس سدر".

واستكمل أنَّ المميز في جامعة الملك سلمان ليس فقط الكليات ولكن البرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامج وقدرة استيعابية تصل من 25 لـ30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.