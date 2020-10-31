السيسي يرحب بالوفد السعودي المشارك في افتتاح جامعة الملك سلمان

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد المملكة العربية السعودية الحاضر في فعاليات افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، برئاسة سمو الأمير فهد.

وأصر الرئيس السيسي على دخول دخول سمو الأمير فهد قبله قاعة الافتتاحات.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من "مدينة الطور ورأس سدر وشرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: "الهندسة التطبيقية وعلوم الحاسبات والصناعات التكنولوجية والعلوم المالية والإدارية والسياحة والضيافة والعمارة والألسن واللغات التطبيقية والزراعات الصحراوية والفنون والتصميم".