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بصوت كرارة.. السيسي يشاهد فيلما وثائقيا بعنوان "منارة سيناء الحديثة"

كتب:

محمد عزالدين
10:22 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "منارة سيناء الحديثة"، بصوت الفنان أمير كرارة، وذلك خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وعدد من المشروعات القومية الهامة.

واستعرض الفيلم بطولات القوات المسلحة في سيناء، وعمليات التنمية هناك، إذ يتمّ بناء 3 جامعات في سيناء وتتكون من 15 كلية، في الطور ورأس سدر وشرم لتلبية احتياجات سوق العمل لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب بعد اكتمال مراحلها.

وأشار التقرير إلى أنَّ الجامعة تحتوي على مستشفى جامعي لخدمة أهالي المنطقة، وتعد مركز من مراكز تنمية المجتمع بمحيطها.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ، والتي يعقبها افتتاح مجموعة من المشروعات المهمة.

يأتي على رأس المشروعات الهامة، جامعة الملك سلمان والتي تضم 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة في "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ" بطاقة استيعابية 30 ألف طالب في تخصصات "الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم".

وتستهدف جامعة الملك سلمان الارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية وإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

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