قصة حب بيكهام وفيكتوريا.. ضمن وثائقي جديد عن حياة أسطورة كرة القدم

تم الإعلان عن إنتاج فيلم وثائقي عن حياة لاعب كرة القدم البريطاني المعتزل ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا المغنية ومصممة الأزياء، كما يتضمن الفيلم تفاصيل عن حياة أبنائهما.

ومن المقرر أن تكون تكلفة إنتاج الفيلم 16 مليون جنيه إسترليني أي ما يساوي 20.6 مليون دولار، بحسب موقع Variety.

من خلال الأحداث، سيتم توثيق صعود ديفيد بيكهام إلى الشهرة من خلال صور شخصية ولقطات فيديو والتي تحتوي على الاحتفالات العائلية والذكريات مع أصدقاءه وزملاءه.

ووفقًا لتقرير في صحيفة The Sun البريطانية، الفيلم سيعرض أيضًا علاقته بزوجته فيكتوريا آدامز، إحدى مؤسسات فريق الفتيات الغنائي الشهير The Spice Girls.

ستتضمن لقطات الأرشيف كل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو القديمة لأعياد الميلاد وعطلات الكريسماس والمناسبات الخاصة، فضلاً عن قصة الحب بين بيكهام وفيكتوريا.

كما سيتم تغطية المشاريع التجارية الحالية لديفيد بيكهام، ويُعتقد أن المشروع قد تم تسويقه عبر منصات مختلفة بواسطة شركة Studio 99، ومن المرجح أن يتم عرضه عبر نتفلكس بحسب Variety.

ديفيد بيكهام هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم على الإطلاق، يشغل حاليًا منصب الرئيس والمالك المشارك لنادي كرة القدم الأمريكي Inter Miami CF والمالك الشريك لنادي سالفورد سيتي لكرة القدم.

لعب بيكهام كرة القدم في أندية مختلفة مثل مانشستر يونايتد وبريستون نورث إند وريال مدريد وميلانو ولوس أنجلوس جالاكسي وباريس سان جيرمان، كما كان أحد نجوم المنتخب الإنجليزي، وفي مسيرة استمرت 20 عامًا ، فاز بـ 19 جائزة كبرى.

أما فريق The Spice Girls من أشهر وأكثر فرق الغناء النسائية مبيعًا على الإطلاق، حيث بيعت أكثر من 85 مليون نسخة من إصداراتها. وصنعت فيكتوريا بيكهام اسمها بشكل كبير في عالم الموضة بخطوط أزياء عالمية.