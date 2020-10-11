The Net ينضم لأفلام ساندرا بولوك على نتفلكس

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم The Net عبر منصتها يوم 1 نوفمبر.

The Net من بطولة ساندر بولوك، جيريمي نورثام، دينيس ميلر، وإخراج أروين وينكلر، وتأليف كل من جون براناتو ومايكل فيريس.

يحكي الفيلم عن وقوع مبرمجة كمبيوتر في مؤامرة، مما يعرض حياتها وحياة من حولها لخطر كبير.

عرض الفيلم لأول مرة 28 يوليو 1995، ومدته ساعة و54 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة - دراما، وتقييمه 5.9 على موقع IMDB.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 22 مليون دولار، تخطت أرباحه الـ 110 مليون دولار بعد عرضه في دول مختلفة.

وتعرض منصة نتفلكس في الوقت الحالي عددا من الأفلام من بطولة ساندرا بولوك بينها، Gravity، ويشارك في بطولته جورج كلوني، وهو من إخراج ألفونسو كوارون، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار، حصد منها 7، وترشحت عنه "ساندرا" للجائزة.

كما يعرض لها على المنصة فيلم 28 Days، من إخراج بيتي توماس، تأليف سوزانا جرانت، بالإضافة لفيلم The Blind side، من إخراج جون لي هانكوك ومأخوذ من كتاب لـ مايكل لويس، وحصدت عنه ساندرا بولوك جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي عام 2010.

كما يعرض لساندرا بولوك على نتفلكس فيلم The Lake House، والذي عرض لأول مرة عام 2010، من إخراج أليخاندرو أجريستي، ويشارك كيانو ريفيز في بطولته.

ويعرض أيضا على المنصة فيلم Bird Box، لساندرا بولوك، وهو من إخراج سوزان بيير، وعرض لأول مرة 21 ديسمبر عام 2018.

وساندرا بولوك ولدت 26 يوليو 1964 في أمريكا، وخلال مشوارها الفني شاركت في أكثر من 50 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وحصدت ساندرا بولوك جائزة أوسكار مرة، وترشحت لعدد كبير من الجوائز خلال مسيرتها، بينها 5 ترشيحات جولدن جلوب حصدت منها واحدة، بالإضافة لترشيح بافتا.