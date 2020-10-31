عبدالغفار يشيد بـ"الهيئة الهندسية": أنشأت جامعة الملك سلمان في 3 سنوات

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أنَّها قامت بعمل بطولي خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء العديد من المشاريع، حيث تمّ عمل عشرات الشركات الخاصة ومئات المهندسين وآلاف العمال وفرص العمل تمت من خلال تلك الهيئة في زمن قياسي.

وأضاف "عبدالغفار"، في كلمته خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات القومية، أنَّ جامعة الملك سلمان الدولية بدأ العمل على 3 أفرع لهذه الجامعة في سبتمبر 2017، وأقل من 3 سنوات، وتمّ الانتهاء منها ومفروشة بكل الأجهزة والمعدات، وانتظم الطلاب منذ أسبوعين في الجامعة، وسعادة كبيرة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالإمكانيات المتواجدة في الجامعة.

وتابع أنَّ الجامعة بها أنشطة متميزة وسكن للطلاب، في فرع شرم الشيخ 250 غرفة، وفي رأس سدر 324 غرفة، ومدينة الطور 880 غرفة، وملاعب وأدوات ترفيهية وحمامات سباحة، حتى يكون هناك بيئة مشجعة للطلاب للإقامة داخل الحرم الجامعي.

وأردف: "كان يجب علينا العمل لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس أيضًا، وبالتالي عملت الوزارة ببرامج تأهيلية وتدريبية لكل أعضاء هيئة التدريس، لأن كل أعضاء هيئة التدريس يمرون بفترة اختبارات وتدريب قبل بدء الدراسة حتى نتأكّد من القدرة التعليمية والاكاديمية والرسالة التي يمكن تقديمها، حتى الجهاز الإداري تم تدريبه تدريب رائع، وفي نفس الوقت يتمّ تنظيم تدريب لأعضاء التدريس في كل الجامعات المصرية على حد سواء، وذلك هو بناء الإنسان المتحضر المبدع القادر على الابتكار، وهذه هي جامعات الجيل الرابع".