وزير التعليم العالي: جامعات مصر في مراكز متقدمة بالتصنيف العالمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الجامعات المصرية نجحت في التفوق بشكل كبير في العديد من المجالات، وظهرت في مراكز متقدمة خلال التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أنَّ جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس في ترتيب مميز على مستوى العالم في مجال الطب.

وأضاف "عبدالغفار" في كلمة خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات القومية، أنَّ جامعة القاهرة بترتيب من 100 لـ125 من أفضل كليات الطب على مستوى العالم بين أكثر من 30 ألف كلية، وجامعة المنصورة وجامعة عين شمس من أفضل 400 جامعة طب على مستوى العالم، هناك بعض البرامج الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية العريقة استطاعت التطور بشكل كبير.

وأشار إلى أنَّه بالنسبة لعلوم الحاسبات الحاسبات نجحت جامعة بنها والزقازيق والمنوفية والمنصورة أن تكون من أفضل 500 كلية على مستوى العالم، وهناك 8 جامعات مصرية داخل التصنيفات الدولية في هذا المجال.

وأردف وزير التعليم العالي، أنَّه في مجال الهندسة والتكنولوجية جامعة أسوان وجامعة بني سويف متفوقة في التصنيف العالمي، موضحًا أنَّ هذا يدل على أن هناك 20 جامعة مصرية موجودة في الجدول العالمي بين أفضل 500 جامعة في مجال الهندسة.

وواصل "عبدالغفار"، أنَّه بالنسبة لمجال الصيدلة هناك 10 جامعات مصرية من خلال جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة داخل التصنيف العالمي، قريبة من التصنيف العالمي لبعض الجامعات الموجودة في أمريكا وأوروبا في مجال الصيدلة .