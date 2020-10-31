السيسي: نحتاج لـ400 مليار جنيه لإنشاء جامعات لخدمة المواطنين في 2032

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ كل مليون مواطن مصري يحتاجون إلى جامعة واحدة على الأقل، أي أنَّ مصر في حاجة إلى 100 جامعة لتغطية احتياجات 100 مليون مصري بصرف النظر عن تصنيفها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ: "لدينا الآن 72 جامعة باختلاف أنواعها، وفي عام 2032 سنصل إلى 125 مليون نسمة مثلما صرح وزير التعليم العالي، وهو ما يستوجب توفير 25 جامعة أخرى بخلاف الجامعات المائة".

وتابع السيسي: "الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تحدث عن شرق وغرب القاهرة، وأنا أعلق على هذا الحديث لإعطاء صورة عن الواقع الذي سيتحقق على أرض مصر خلال 12 سنة، والجامعة الواحدة تتكلف في حدود 8 إلى 10 مليارات جنيه، وعندما نتكلم عن فجوة فيها 30 و40 جامعة فإننا نتحدث عن مبلغ قيمته 400 مليار جنيه للإنشاء وليس للإنشاء والتشغيل".