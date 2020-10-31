آخرها جامعة الملك سلمان.. خالد الجارحي صوت القرآن بالمشروعات الكبرى

في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاس الجمهورية، إنَّ جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع المهمة لتنمية سيناء، ويحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن "الطور ورأس سدر وشرم الشيخ" بطاقة استيعابية 30 ألف طالب.

بدأ حفل الافتتاح الذي يشارك فيه عدد من الوزراء والشخصيات الهامة، بتلاوة الشيخ خالد الجارحي لآيات من الذكر الحكيم، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عنه:

- له صوت رخيم خاشع مميز.

- يعتبر واحدا من أشهر مقرئي القرآن الكريم في مصر.

- درس في الأزهر الشريف.

- تعلم على يد العديد من الشيوخ والعلماء البارزين.

- يمتلك العديد من الخبرات العلمية والعملية.

عمل معلما للقراءات والتجويد وعلوم القرآن الكريم بكلية المعلمين بمحافظة الرس السعودية والتابعة لجامعة القصيم بالمملكة.

- أصبح مشرفًا على حلقات التحفيظ بالمملكة العربية السعودية.

- عمل كمدرس للقرآن والقراءات والتجويد بمعاهد معلمي القرآن الكريم.

- مدرس بمعاهد إعداد الدعاة للقرآن الكريم والتجويد.

- عضو بنقابة القراء في مصر.

- عضو لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم.

- يمتلك إجازة في القراءات العشر الكبرى والعشر الصغرى، وإجازة برواية عاصم وحفص وشعبة من الشاطبية، وإجازة برواية حفص من الطيبة من المسجد النبوي الشريف ومعتمدة من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وإجازة برواية قالون عن نافع من الطيبة، وإجازة برواية ورش، وإجازة بقراءة حمزة بن حبيب الزيات، وإجازة برواية شعبة.

لديه مجموعة من الإجازات العلمية والحديثية في صحيح البخاري وسائر الكتب الستة وجميع المسلسلات الحديثية، وغيرها من الإجازات.

- شارك مسبقا بافتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطات "بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية".

- شارك في افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، في يناير 2018، ثم في مارس بحفل تدشين مدينة العلمين الجديدة، ثم سبتمبر بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة.

- كان صاحب القراءة القرآنية باحتفال القوات المسلحة بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج، بحضور الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، أبريل 2018، وفي الشهر ذاته شارك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

- وتلى القرآن الكريم أيضا في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

- وبدأ افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع المحروسة لتطوير العشوائيات، والمدينة الصناعية في الروبيكي، بآيات من الذكر الحكيم، للشيخ خالد الجارحي.

- كان صاحب أول شعائر صلاة جمعة من مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاحه.