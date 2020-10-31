كرارة يقتبس كلمات المنسي بافتتاح جامعة الملك سلمان: على العهد يا رجالة

اقتبس الفنان أمير كرارة كلمات من الشهيد العقيد أحمد منسي خلال فيلم وثائقي بعنوان "منارة سيناء الحديثة"، تمّ تقديمه بصوت "كرارة" خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وعدد من المشروعات القومية الهامة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الفيلم الوثائقي، قال "كرارة": "جامعة الملك سلمان الدولية حلقة من ملحمة مش بتنتهي، كل اللي فيها أبطال بيبنوا مستقبل بلدهم وعارفين واجبهم تجاهها، ولحد آخر نفس المصريين على العهد، على العهد يا رجالة، على العهد يا مصريين".

واستعرض الفيلم بطولات القوات المسلحة في سيناء، وعمليات التنمية من أبرز ما سلط الفيلم الوثائقي الضوء عليه، إذ يتمّ بناء 3 جامعات في سيناء وتتكون من 15 كلية، في "الطور ورأس سدر وشرم" لتلبية احتياجات سوق العمل لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب بعد اكتمال مراحلها، كما تضم مستشفى جامعي لخدمة الأهالي .