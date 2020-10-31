قبل ساعات من الصمت.. صراع الجولات الانتخابية يحتدم في شبرا الخيمة

كثف 56 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جولاتهم الأخيرة قبل ساعات من الصمت الانتخابي لكسب أصوات الناخبين في 47 منطقة تتمتع بالثقل الانتخابي وحسم نتيجة الجولة الأولى في المعركة الانتخابية

مناطق الصراع بالدائرة

واشتد الصراع في الدائرة بعد عدم تقدم النائب سيد حماد أوراق ترشحة وتنازل الدكتور محمود عطية حامد مرسى النائب الحالي للدائرة عن الترشح لتشتعل المنافسة بين 4 نواب حاليين وباقي المرشحين.

24 منطقة في غرب

والمناطق التي يسعي المرشحين كسب ود الناخبين فيها لرفع رصيدة في الصندوق الانتخابي هي 24 منطقة تتبع حي غرب "ميت نما ومنطي وحوض العمدة وارض محمد كامل وبيجام وارض الجنينة ومدينة السعادة ومدينة التعاون وام بيومي ومنشية عبد المنعم رياض ومدينة ابن الحكم ومدينة بدر ومدينة النور وعزبة عثمان ومساكن نوبار والمنشية الجديدة والاسكان الصناعي وشبراالبلد وشبراالمحطة ومساكن حجازي ودمنهور والفرنواني والشرقاوية".

23 منطقة بشرق

والمناطق التي تتمتع بثقل انتخابي في شرق عددها 23 هي "مساكن اسكو وعزبة القطاوي وعزبة الورد ومسطرد وبهتيم وعزبة ناصر والجبلاوي والوحدة العربية ومنشية الحرية وعزبة سليم وابراهيم بية وعزبة رستم وعزبة الصعايدة ومدينة الزهور والشعراوي وعمر تبن الخطاب والكابلات و الدلتا للصلب ومدينة البكري وارض التراب والخزف والصيني وعزبة عبد الغني ومدينة السلام".

ويتنافس بالدائرة 56 مرشحاً من بينهم 4 نواب حاليين و12 سيدة للحصول على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة.

وجاءت أسماء المرشحين على مقاعد دائرة شبرا الخيمة كالتالي:

- عبدالسلام محمود سيد أحمد خضراوى

- مجاهد صدقى محمد نصار

- أشرف أمين عبد العليم أحمد

- أسامة محمد عبداللطيف السيد

- وليد السيد عبدالرحمن محمود

- عبدالعظيم عبدالفتاح صادق شحاته

- ثريا محمد إسماعيل الشيخ

- كامليا شحاته جاب الله جريس

- أحمد عبدالهادى محمد محمد بكير

- أمنية إبراهيم أحمد عطا

- شريف لطفى محمود أحمد

- إيناس إمام محمد الشناوى

- عيسى مصطفى عيسى الفقى

- صلاح محمد حسب الله أحمد

- عياد مجدى عياد عبدالشهيد جادالله

- شربات عبدالمحسن السيد الصباغ

- أحمد عوض شندى عوض شرف

- أسامة عبدالفتاح السيد حجاج

- حسن صالح حسن محمد حجاب

- عبدالرؤوف كمال على إبراهيم

- محمد محمد عبدالحميد الريس

- حمدى سيد أحمد مدبولى

- سعيد عبدالغنى عبدالمنعم حسن النقلى

- مدحت حسن كمال مهنى الجارحى

- ملاك عيد شحاته فانوس

- أحمد شاكر السيد عبدالعزيز

- فاطمه محمود السيد مصطفى

- زكريا محمد أحمد عيسوى

- طايل أحمد طايل أحمد عبدالعزيز

- إبراهيم سلامة يحى عبدالحميد

- محمد عبدالفتاح خليل محمد

- ممدوح فتحى إبراهيم حسن

- نادية عنتر ياسين أحمد

- هالة شاكر عبدالستار شاكر

- عزيزة السيد محمود عفيفى

- شريف عبدالحميد الحسينى محمود

- نورا إبراهيم إمام المراكبى

- أحمد سمير عبدالمنعم إبراهيم عامر

- طاهر صبحى محمود درويش

- عادل صبرى إسحاق مسيحه

- سمير مصطفى محمود الزهار

- سهام قطب الغيث متولى إبراهيم

- خليل عبدالفتاح خليل عسر

- هناء سيد جاد أحمد

- أكرم محمود محمد النحراوى

- رومانى فرنسيس ملك شحاته

- كرم راشد مصطفى أحمد

- عصام توفيق عبدالواحد أحمد

- محمد حماده عطية يوسف

- محمد بكرى سليمان سيد

- محمد علام أحمد يوسف

- نضال محمد السعيد السيد متولى

- عصام عبد الله السيد عبد الله

- شوقى محمد فرج عفيفى

- أبانوب جمال فايق سعد

- أحمد شوقى إبراهيم مجاهد فراج