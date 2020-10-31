جامعة الزقازيق تحقق الترتيب 251-300 في علوم الحاسب بتصنيف دولي

حققت جامعة الزقازيق إنجازًا جديدًا بالتصنيفات الدولية، بظهورها ضمن أفضل 251-300 جامعة تدرس علوم الحاسب على مستوى العالم، صرح بذلك الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

وأشاد "شعلان" بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي تايمز هاير أيديوكاشن حسب التخصص2021"، مؤكدا على الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بكافة الامكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث، والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف الدولي تايمز هاير ايديوكاشن يتضمن خمسة تخصصات وهي: علوم الحاسب ، العلوم الصحية و السريرية (Clinical & health)، الهندسة، العلوم الحيوية (Life Sciences) ، العلوم الفيزيائية (Physical Sciences).

وأضافت: يعتمد التصنيف على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

بينما أوضح الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، أنه في ضوء التصينف الدولى "تايمز هاير ايديوكاشن حسب التخصص 2021، حصلت جامعة الزقازيق على المرتبة 601-800 في العلوم الصحية و السريرية، والترتيب 401–500 في الهندسة، كما حصلت على الترتيب 601–800 في العلوم الحيوية، والترتيب 601–800 العلوم الفيزيائية.