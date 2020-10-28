ضبط 90 طربة لمخدر الحشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها..فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية (عاطلان –سائق ) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية تم إستهدافهم وضبطهم .. وبحوزتهم (عدد 90 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى - عدد 3 هاتف محمول) وذلك حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا بما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (660.000 – ستمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.