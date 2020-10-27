اشتعال المنافسة بين مرشحي الشرقية بمؤتمرات حاشدة وحملات طرق الأبواب

كثف المرشحون لمجلس النواب بالشرقية، الدعاية الانتخابية الخاصة في دوائر المحافة، وتنوعت وسائل الدعاية بين المؤتمرات والمسيرات وحملات طرق الأبواب قبل أيام قليلة من إغلاق باب الدعاية.

في قرية "الشوادفي" التابعة لمركز ههيا، نظم الدكتور حاتم عبدالعزيز، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" مسيرة بالخيول على أنغام الطبل البلدي والمزمار، وجاب المرشح شوارع القرية ملوحًا بيده للأهالي الذين اصطفوا أمام منازلهم لمشاهدة المسيرة وتفاعل عدد من المواطنين معه بإشارات لتأييده.

وكثف المرشح المستقل بدائرة القنايات والزقازيق "سعيد الصباغ" جوالاته في الدائرة التابعة لدائرة المركز حيث يعتمد عى حشد الأصوات بالقرى التي تضم كتلة تصويتية كبيرة، كما كثف المرشحون لمستقلون جوالاتهم، وعلى رأسهم وفاء عرابي، حفيدة الزعيم أحمد عرابي، وأنعام محمد علي وعبداالله دسوقي وعاصم سماحة ومحمود حفناوي وألفت معوض ومحمود حافظ ومحمد فوزي غيرهم في محاولة للفوز بأي من المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة حيث تشهد الدائرة منافسة شرسة من جانب المرشحين المستقلين في مواجهة مرشحي الأحزاب خاصة حزب مستقبل وطن الذي دفع بـ 7 مرشحين .

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة بلبيس، المخصص لها 3 مقاعد، يعتمد المرشحون على تنظيم مؤتمرات حاشدة وتقديم مساعدات عينية للأهالي في القرى من بينها توفير مواسير للصرف الصحي وتزويد دور مناسبات بتكييفات ومراوح ومقاعد وغيرها.

فيما اعتمد المرشحون الشباب على الجوالات وطرق الأبواب، وشهدت الدائرة تمزيق لافتات أحد المرشحين الشباب ويدعى "وائل عبدالباري شاهين" الأمر الذي استنكره المرشح حيث نشر صور اللافتات بعد تمزيقها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وأرفق بها تعليق جاء فيه: "تمزيق اللافتات لن يؤثر على سير العملية الانتخابية أو شعبية المرشح" مضيفا أنه يسعى للتواصل مع جميع أهالي الدائرة مباشرة من خلال الجوالات وتوزيع الدعاية الخاصة به يدًا بيد ويخوض الانتخابات دون الاعتماد على رأس مال أو خلافه وإنما اقتناعا بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

وتلعب الكتلة التصويتية دورا بارزافي حسم مقاعد الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة منيا القمح، خاصة أن الكتلة التصويتية في مركز منيا القمح تتجاوز 500 ألف صوت فيما تبلغ الكتلة التصويتية بمشتول السوق 120 ألف صوت، ولم تحظ مشتول السوق بالتمثيل في القائمة، وتظهر الدعاية تركيزا كبيرا على مدينة منيا القمح والقرى التابعة لها بشكل يفوق مشتول السوق.

وأدى اتساع الدائرة الانتخابية السادسة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز شرطة فاقوس، مخصص لها 3 مقاعد، منافسة شرسة بين المرشحين بعد تقليص عدد المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة حيث كان مخصص لفاقوس فقط 3 مقاعد وكفر صقر مقعدين وأولاد صقر مقعدين بإجمالي 7 مقاعد فيما خصص للمراكز الثلاثة بعد ضمهم في دائرة واحدة 3 مقاعد فقط.

ويتنافس 38 مرشحًا بينهم سيدتين على الـ 3 مقاعد ومن ضمن المرشحين 5 عن حزب مستقبل وطن و3 عن الوفد الجديد ومرشحين عن المؤتمر ومرشح عن حماة الوطن ومرشح عن المحافظين. والباقي مستقلين.

ففي فاقوس دفع حزب مستقبل وطن بعضو برلماني حالي وهو علاء عبدالنبي وسيف رشاد وعلي الدين النجار فيما استبعد الحزب من حساباته اثنين من النواب الحاليين اللذان يخوضان الانتخابات "مستقلين" ودفع الحزب بالدكتور صلاح منصور من مركز كفر صقر ونائب حالي وصبري طنطاوي بمركز أولاد صقر.

ويحاول مرشحو فاقوس وكفر صقر الفوز بالمقاعد الفردية خاصة بعد تخصيص مقعدين بالقائمة لتميل الدائرة كانا من نصيب اثنين من أهالي مركز أولاد صقر،بخلاف تفتيت الأصوات في مركز أولاد صقر حيث تم الدفع بمرشحين من قرية واحدة.

وغزت لافتات المرشحين الأبرز شوارع المدن والقرى فيما كادت تختفي لافتات المرشحين الذين لم تتوافر لديهم القدرة المالية من القرى عدا لافتات قليلة يضعها أصدقائهم أو معارفهم كما كثف المرشحون عقد لقاءات جماهيرية ومؤتمرات انتخابية.

وانتشرت أنباء عن التحالف بين اثنين من مرشحي حزب مستقبل وطن خاصة أن أحدهما تشتهر عائلته بأفعال الخير كما قدموا عدد من الخدمات العامة كرصف طرق في عدة قرى على نفقتهم الخاصة وأيضا تقع قريته مسقط رأسه بالقرب من مركز كفر صقر ما أكسبه تأييد الكثير من الأهالي في هذا المركز بينما الثاني معروف بنشاطه الخدمي، كما ترتفع شعبية أحد المرشحين بكفر صقر نظرا لتقديمه العديد من الخدمات الطبية بالمجان للأهالي بالمجان ومنها إجراء عمليات جراحية مجانية تماما وأخرى بأسعار مخفضة.

وفي دائرة أبو حماد ومقرها مركز شرطة أبو حماد، المخصص لها مقعدين، تخوض سيدتين المنافسة في مواجهة 16 مرشحا وهما المرشحة هدي مطر اوهناء أبو يحي التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى، كما تشهد الدائرة تنظيم مؤتمرات حاشدة من جانب عدد من المرشحين على رأسهم النائبين الحاليين أحمد فؤاد أباظة وثروت أباظة المرشحين عن حزب مستقبل وطن إضافة لمستقلين آخرين منهم المستشار السيد سلامة.