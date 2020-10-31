السيسي: مصرّون على تقديم جودة تعليم تناسب آمالنا وأحلامنا لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة المصرية تحركت خلال السنوات السبع الماضية لتقليل الفجوة الموجودة في الجامعات، ليس على مستوى الحجم فقط، ولكن جودة التعليم أيضًا.

السيسي: لدينا 30 ألف طالب يتلقون التعليم بالخارج أهاليهم يواجهون عبء أزمة كورونا

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، أنَّ "الدولة المصرية مصرّة على تقديم جودة تعليم تناسب آمالنا وأحلامنا لمصر، ولدينا الآن 30 ألف طالب مصري يتلقون التعليم في الخارج، وهو ما يمثل عبئًا على أهاليهم وأسرهم، ليس عبئا ماليًا، لكنه عبء الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا، ويتمنون لو أن هناك جامعة جيدة في مصر تستوعب جزء من هذا العدد".

السيسي: كل مليون مواطن في حاجة إلى جامعة سواء حكومية أو أهلية أو خاصة

وتابع رئيس الجمهورية: "اللي احنا عملناه وبنعمله دلوقتي إننا بفضل الله سبحانه وتعالى مش بنعمل خراسانات ومنشآت لكننا بنعمل جامعات بمواصفات ومعايير عالمية عشان تحقق الهدف وتخلي التعليم المقدم للدارس أو الدارسة يكون متقدمًا ويناسب حجم العمل القادم.. يعني منعلمش حد تعليم، لما يتخرج منه ميلاقيش فرص عمل متحققة له".

وأردف الرئيس السيسي: "كل مليون إنسان في مصر في حاجة إلى جامعة سواء أكانت حكومية أو أهلية أو خاصة، وكل ذلك طبقًا للمعايير الموضوعة والمعتبرة في تقديم جودة تعليم معتبرة".