8 بدائل مقترحة من الإسكان لتطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة

"مصر بلا عشوائيات 2030".. مصطلح يندرج تحته عدد من مشروعات التطوير التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق تطوير المناطق غير المخططة "العشوائية"، في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بشأن تطوير العمران المصري القائم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

اجتماعات عدة يترأسها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار مع عدد من المسؤولين والمختصين بعملية تطوير المناطق العشوائية، آخرها اجتماعه مع عدد من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المقترحة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

الجزار: ننفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير المناطق داخل مدن الجمهورية

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم البدء بتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميم تجربة تطوير المناطق غير المخططة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الإسكان قدرت خطة تطوير المناطق العشوائية بنحو 396.2 مليار جنيه، في بيان صحفي سابق لها، منها مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة وأسواق عشوائية، وتم تطوير 298 منطقة غير آمنة حتى الآن تضم 165.9 ألف وحدة سكنية، ويجري تطوير 59 منطقة تضم 48.39 ألف وحدة سكنية.

تشمل أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة:

1- فتح محاور مرورية داخل محافظتى القاهرة والجيزة.

2- ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية داخل المحافظتين.

3- تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

4- إعادة تخطيط تلك المناطق بما يرفع من كفاءة العمران بها، ويمكنها من أداء الأدوار المطلوبة منها، حيث إن العمران هو وعاء التنمية.

5- أعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك.

6- تطوير منظومة الدفاع المدني داخل المحافظتين.

7- رفع كفاءة الشوارع والطرق وإنارتهم.

8- تحسين الصورة البصرية للمناطق.

المتحدث الرسمي: سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول تلك البدائل قريبا

فيما أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر بشأن البدائل المقترحة لتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مضيفا أنه حاليا يتم دراسة الخطة المقترحة للبدائل، وتحديد المناطق غير المخططة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، ومن ثم الإعلان عنها لتنفيذها، استكمالا لأعمال التطوير داخل المحافظتين ومن ثم باقي المحافظات على مستوى الجمهورية.