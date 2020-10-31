وزير التعليم: الفصل النهائي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب دون عذر قهري

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الفصل النهائي من المدرسة على أي طالب يتجاوز مدة الغياب القانونية دون وجود عذر قهري لغيابه.

وأكد شوقي لـ"الوطن"، أن نسبة الحضور مرتفعة للغاية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، والعملية التعليمية بمختلف المدارس تسير بشكل طبيعي ومنضبط.

وقال شوقي، إن جميع المدارس بدأت في تطبيق الغياب والحضور منذ بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن هناك التزام كبير من قبل التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية على حضور الحصص المدرسية، والوزارة تعمل على تقديم تعليم مميز وعالي الجودة لجميع الطلاب.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من التلاميذ على مجموعات التقوية بالمدارس، وجميع المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه وفناء المدارس، للحد من انتشار الفيروس، وتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح شوقي، أن جميع المدارس شهدت صباح اليوم، تزامناً مع بدء الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد انتظام الحصص المدرسية، وانتظام جميع التلاميذ بالفصول الدراسية، وغرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

ونوه وزير التعليم إلى أن الوزارة تتابع مع وزارة الصحة كل ما يستجد عن فيروس كورونا، لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وجميع القائمين على منظومة العملية التعليمية في مصر يسعون إلى إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل الصعوبات في ظل جائحة كورونا.