طرق تسجيل الغياب والحضور للطلاب أثناء "الدراسة من المنزل"

للمرة الأولى، سيكون تسجيل غياب وحضور الطلاب في العام الدراسي الجديد، "عن بُعد" في سابقة تعليمية تطبق للمرة الأولى في مدارس مصر.

فبحسب ما عرضه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، عن شكل الدراسة في العام المقبل، وعدد أيام الحضور الفعلية تتراوح بحسب الصفوف الدراسة ما بين 4 أيام و3 أيام ويومين، على أن يكون باقي الأيام بطريقة التعلم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية.

وتكشف "الوطن" طريقة تسجيل الغياب والحضور عن بُعد:

- الحصص الدراسة عبر طريقة التعلم الإلكتروني، سيتم تحديد مواعيدها بجدول مسبق، حيث يتم تقسيم اليوم لعدة حصص لدروس مختلفة يحصل عليها الطالب عن بُعد.

- بمجرد بداية موعد الحصة سيتم السماح للطلاب بالدخول لغرفة الدرس الإلكترونية، عبر المنصة المخصصة سواء كانت منصة "أسأل المعلم" أو منصة إدمودو، لإثبات حضوره.

- سيتم تحديد فترة معينة يسمح فيها للطلاب بالدخول، بعدها سيتم إغلاق دعوة دخول الغرفة الإلكترونية للدرس، والمتغيب عنها سيتم احتسابه غيابًا.

التعليم تعلن مواعيد وأيام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد وأيام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح عدد من المدارس والجامعات في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

وأوضح "شوقي" خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.