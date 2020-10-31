القوى العاملة: التفتيش على 37784 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 37 ألفا و 784 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه جرى التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 37 ألفا و 784 مصنعاً وشركة خلال الأشهر السبعة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الوقاية، لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 3678 منشأة، والمنيا 3394، وسوهاج 2792، والشرقية 2380، ودمياط 2238، والقليوبية 2207، والبحيرة 2140، القاهرة 1749، والغربية 1453، والجيزة 1368، وكفر الشيخ 1329، وبورسعيد 1175، وأسيوط 1166، والدقهلية 1164، وبني سويف 1122، ومرسى مطروح 1078، والأقصر 1066، الإسماعيلية 1035، والإسكندرية 990 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 870، والوادي الجديد 752، والمنوفية 747، والبحر الأحمر 559، وأسوان 528، والفيوم 491، والسويس 313 منشأة.

وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة، منعا لأي تداعيات قد تؤثر في العاملين والمواطنين.