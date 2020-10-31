العناني: أكملنا واجهة معبد الأقصر للمرة الأولى منذ العصور القديمة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنَّ السنوات الست الماضية شهدت فيها الدولة المصرية افتتاح 17 متحفًا سواء أكان جديدًا أو قديمًا جرى تطويره في عدد كبير من المحافظات المصرية، مضافًا إليها 3 متاحف اليوم ليبلغ العدد الإجمالي للمتاحف المفتتحة 20 متحفًا.

وأضاف العناني، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، أنَّ أبرز هذه المتاحف، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بعدما فجرت أيادي الإرهاب واجهته، ثم متحف ملاوي بمحافظة المنيا التي حرقته ودمرته الجماعة الإرهابية، ومتحف كوم أوشيم بالفيوم، وقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بحضور المدير العام لمنظمة اليونسكو السابقة".

وتابع: "من بين المتاحف المفتتحة متحف سوهاج القومي الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 30 عامًا، وأول متحف للآثار في مطروح وإعادة افتتاح متحف طنطا، كما نفذت الدولة أكثر من 80 مشروعًا لتطوير وتأمين كل المواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، منها مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي صرفت الدولة عليها مئات الملايين من الجنيهات خلال السنوات الماضية للحفاظ عليها وعلى تطويرها وحفظها للأجيال المقبلة في أسوان والأقصر والقاهرة التاريخية ومنطقة أبو مينا".

وأشار إلى أنَّ العاملين بالمجلس الأعلى للآثار رمموا وجمعوا وأقاموا 8 مسلات لأول مرة منذ 60 عامًا، في المواقع الأثرية إذ جرى إقامة 4 منها في منطقة صان الحجر ومسلتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومسلة واحدة في مدينة العلمين الجديدة وواحدة في ميدان التحرير.

ولفت إلى أنَّه جرى افتتاح 4 مشروعات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بمناطق إدفو وكوم الشقافة وكوم أمبو وسوهاج للحفاظ على الآثار، واستكمال واجهة معبد الأقصر من خلال إعادة ترميم وتركيب وإقامة 3 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني لتكتمل الواجهة لأول مرة منذ العصور القديمة.