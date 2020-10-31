العناني يعلن انتهاء مشروع تطوير منطقة الأهرامات بنسبة 100%

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنَّ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة توقف تمامًا في عام 2011، معلنًا أنَّ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت منه بنسبة 100%، لافتا إلى افتتاح الكنيسة المعلقة في منطقة مصر القديمة وكنيسة أبانوب بمحافظة الغربية وهي إحدى النقاط الهامة لمسار العائلة المقدسة بمصر، ضمن إنجازات وزارة الآثار.

وأضاف العناني، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، أنَّ القاهرة التاريخية المسجلة ضمن قوائم اليونسكو حظيت بنصيب كبير من الافتتاحات من أجل تطويرها.

وتابع وزير الآثار، أنَّ الرئيس السيسي افتتح جامع الأزهر الشريف الذي تم بالتنسيق والتعاون التام مع السعودية، إضافة إلى تطوير دير سانت كاترين وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي.