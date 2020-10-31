السيسي: عدم الاستقرار يعني ضياع الدولة ومستقبلها.. حافظوا على بلدكم

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ عدم الاستقرار يعني ضياع الدولة، وهذا ليس لمصر فقط ولكن لكل دول العالم، متابعًا: "بكرر الكلام ده كتير، وهفضل أكرره لمصر ولغير مصر، خلوا بالكم من البلاد، احفظوا بلادكم وحافظوا عليها، نتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها".

الرئيس: بعض المشروعات توقفت نتيجة عدم الاستقرار.. ولا أقصد الإساءة لأحد بذكر عام 2011

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرم الشيخ، أنَّ تصريحات وزير الآثار تشير إلى أنَّ العمل توقف عام 2011 في إنشاء المتاحف وغيرها من المشروعات وذلك نتيجة عدم الاستقرار، لافتًا إلى أنَّه لا يقصد الإساءة لأحد بذكر عام 2011 ولكن كل ما يعنيه هو أن أي فعل للناس يكون له تكلفة كبيرة جدًا.

السيسي: أي تحدي نستطيع تجاوزه طالما الاستقرار موجود

وتابع رئيس الجمهورية: "قطاع الآثار تأثر كثيرًا، من تهريب وفقد للآثار، وكل ذلك خلال مرحلة عدم الاستقرار، ومش الآثار بس اللي تضررت وباقي القطاعات الاقتصاد الذي هبط، والإرهاب الذي دخل إلى مصر واستغل الفرصة، وإذا حدث أي فرصة من عدم الاستقرار سيحدث نفس الأمر".

وأردف السيسي، أنَّ حجم التدمير والخراب اللي شهدته على المنشآت والمتاحف كان كبيرًا، حيث إن أكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم والدولة قامت بترميمهم من جديد لأن هذا لا يليق، وأتمّ: "الخلاصة إن أي موضوع أو تحدي طالما الاستقرار موجود نستطيع تجاوزه ونكمل المسيرة وننجح فيها".