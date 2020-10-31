تجديد حبس 6 متهمين قتلوا عاملا بسبب التنقيب عن الآثار بالشرقية

قررت نيابة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 6 متهمين بقتل "عامل" والتخلص من جثته في مصرف بقرية ميت حمل التابعة لدائرة المركز، بسبب خلاف على التنقيب عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد من مأمور مركز شرطة يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على جثة "عامل، يبلغ من العمر 35 عامًا، مُقيم بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس بأحد المجارى المائية بالقرية، موثوق اليدين والقدمين من الخلف ما يدل على وجود شبهة جنائية.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وبسؤال شقيقيه قررا بخروجه من المنزل بتاريخ 10 الجاري وعدم عودته مرة أخرى حتى العثور على جثته.

تم تكشيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة،

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم "قطعتي سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بقيامه بالاشتراك مع "عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة بالنصب على بعض أهالي قريته ومن بينهم المجني عليه والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار واستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهم بإعادتها بأرباح طائلة، ونظرًا لمطالبة المجنى عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالى القرية عقد العزم على التخلص منه بالاتفاق مع باقي المتهمين.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل والذي أقر بما جاء بالاعترافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.