وزير الآثار يعلن افتتاح أول متحف بالعاصمة الإدارية نهاية 2020

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنَّه يجرى إنشاء مجموعة من الكباري في محيط المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط لتسهيل الوصول إليه، واعدًا قبل انتهاء 2020 وخلال الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح قاعة من أجمل القاعات في المنطقة، كما سيجرى تنظيم موكب عالمي لاستقبال المومياوات المصرية.

إنشاء مجموعة الكباري بمحيط المتحف القومي للحضارة في الفسطاط

وأضاف "العناني"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنَّه جرى الانتهاء من تطوير واجهة المتحف المصري بالتحرير، وقبل نهاية العام الجاري سيتمّ افتتاح أول متحف في العاصمة الجديدة، تحت عنوان "عواصم مصر" لعرض العواصم الرئيسية التي مرت على مصر منذ بداية التاريخ المصري القديم انتهاء بالعاصمة الجديدة، كما سيتمّ افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر.

وشدد على أنَّ العمل الهندسي في المتحف المصري الكبير يسير بخطى منتظمة، واستطاعت الهيئة الهندسية منذ إشرافها على المشروع خلال 4 سنوات بالقفز بمعدلات العمل بطريقة ملحوظة وأشاد بها العالم مع تقليل التكلفة مئات الملايين من الدولارات دون المساس بالجودة، مبينًا أنَّه في نهاية ديسمبر المقبل سيتمّ وضع آثار الملك توت عنخ آمون داخل الفترينات البالغ عددها 107 فترينات.