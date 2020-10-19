رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بدءاً من الغد الثلاثاء حتى ٢٥ أكتوبرالجاري.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع أية أحداث الطارئة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتطهير البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولاً إلى محطة الصرف بكل مركز ومدينة، مشدداً علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات الكسح استعداداً لسقوط الأمطار، إلى جانب التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامة الجسور الكائنة على جميع المصارف.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أصدرت في بيان لها، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع سقوط الأمطار بدءاً من الغد الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر حتى يوم ٢٥ أكتوبر الجاري لتكون هي أول حالات عدم الإستقرارفي فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة في هذا الوقت من كل عام.