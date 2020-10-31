جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة "مسن" ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل عُثر عليها داخل مخزن قطعة أرض مهجورة تستخدم كمخزن تشوين رمل، بجوار مقر البنك الأهلي بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد الوزير مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور بندر بنى سويف، بورود بلاغ يفيد بالعثور على مُسن، جثة هامدة داخل قطعة أرض مجاورة لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل التجريبية، علي مبارك التجريبية سابقا، والبنك الأهلي بمدينة بني سويف.

وانتقل الرائد محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة بندر بنى سويف، وباقي القوة المرافقة إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى " محمد . ر "، مقيم مركز ببا.

وكٌلفت إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء اسامة جمعة مدير إدارة المباحث الجنائية ببنى سويف بالتحري حول الواقعة وكشف غموضها، وضبط مرتكبيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.