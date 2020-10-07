العثور على جثة طفل في ترعة "محلة مرحوم" بطنطا

عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على جثة طفل "مجهول الهوية"، طافية على سطح المياه في ترعة "محلة مرحوم"، بدائرة المركز، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت، إخطارا من مأمور مركز طنطا، العقيد محمد الدماكي، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل غرق في مياه الترعة المارة بالمنطقة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى مكان البلاغ، للوقوف على أخر تطورات الحادث، ومتابعة انتشال جثه الطفل، وتبين أنه يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، فضلاً عن عدم وجود أي آثار عنف على جسده، ولم يتم التعرف على هويته.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل سقط في الترعة أثناء العب برفقه زملائه، حيث أصيب بشد عضلي تسبب فى غرقه، لعدم قدرته على السباحه، وجرفه التيار إلى مكان العثور عليه.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة ودفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.