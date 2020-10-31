الهيئة الهندسية: كُلفنا بـ342 مشروعا في سيناء بتكلفة 310 مليارات جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة شاهدة على ملحمة البناء والتنمية في سيناء، والتي تُنفذ بسواعد مصرية خالصة بمشاركة أهالي سيناء الحبيبة في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف "الفار"، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرم الشيخ، أن خلال الفترة السابقة تم تكليف الهيئة الهندسية بـ 342 مشروعا بإجمالي 310 مليارات جنيه، وهذه هي المشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء، غير باقي المشروعات التي في باقي محافظات الجمهورية، تم تنفيذ 215 مشروعا بتكلفة 75 مليار جنيه، جارٍ تنفيذ 103 مشروعات بتكلفة 161 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة 72 مليار جنيه.

وتابع أنه في مجال إنشاء الأنفاق والكباري، ولتسهيل حركة النقل بين سيناء ومدن القناة وعواصم الجمهورية، الرئيس وجه بإنشاء 3 مجموعة للأنفاق بعدد 5 أنفاق، تم تنفيذ 2 مجموعة بـ 4 أنفاق، أنفاق تحيا مصر شمال الإسماعيلية، وأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد بأطوال 19 كيلو متر، والآن يتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2، ونسبة التنفيذ 73% ومن المخطط الانتهاء منه في 30 يونيو 2021، وكان من المخطط أن يتم الانتهاء منه شهر أبريل ولكن جائحة كورونا أثرت على استيراد بعض المواد من الخارج، ولكن جميع الأعمال تقوم بها الهيئة على أكمل وجه.

وأردف أن إجمالي أطوال الأنفاق الجديدة 22 كيلو متر، وسنصل لـ 29 كيلو متر أسفل قناة السويس.