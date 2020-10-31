أمير كرارة أمام السيسي في 2020.. من تجسيد الشهداء لأول مرة "فويس أوفر"

"حلقة من ملحمة مش بتنتهي، كل اللي فيها أبطال بيبنوا مستقبل بلدهم وعارفين واجبهم تجاهها، ولحد آخر نفس المصريين على العهد، على العهد يا رجالة".. بصوت قوي رخيم مفعم بالوطنية والحماس، جذب الفنان أمير كرارة الآذان والأذهان، في ظهوره لأول كـ"فويس أوفر" بحفل افتتاح لمشروعات قومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كرارة في أول تجربة "فويس أوفر" يستعين بالمنسي

استعرض كرارة بصوته في الفيلم الوثائقي "منارة سيناء الحديثة"، بطولات القوات المسلحة في سيناء، وعمليات التنمية، من بناء 3 جامعات في سيناء وتتكون من 15 كلية، في الطور ورأس سدر وشرم لتلبية احتياجات سوق العمل لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب بعد اكتمال مراحلها، كما سرد تفاصيل جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ التي تحتوي على مستشفى جامعي لخدمة أهالي المنطقة، وتعد مركزا من مراكز تنمية المجتمع بمحيطها.

جذب الفنان أمير كرارة أيضا الأنظار، لكونه اقتبس في حديثه كلمات من الشهيد العقيد أحمد منسي خلال الفيلم الوثائقي، بقوله: "جامعة الملك سلمان الدولية حلقة من ملحمة مش بتنتهي، كل اللي فيها أبطال بيبنوا مستقبل بلدهم وعارفين واجبهم تجاهها، ولحد آخر نفس المصريين على العهد، على العهد يا رجالة، على العهد يا مصريين".

الفنان أمير كرارة في 2020 أمام الرئيس: من طاحون لشهيد البرث

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها كرارة بمؤتمر رئاسي أمام السيسي، حيث ظهر عام 2020 بعدة مواقف مميزة له، آخرها قبل أسابيع قليلة، بعد النجاح الضخم الذي حققه مسلسل "الاختيار" الذي استعرض حياة الشهيد العقيد أحمد منسي وأحداث كمين البرث.

خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في 11 أكتوبر الماضي، بحضور أسرة مسلسل "الاختيار"، كرم السيسي، كرارة، الذي أبدى فخره واعتزازه البالغ بذلك، قائلا إن كلمات الرئيس عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفا أنه لم يدخر جهدا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وقبل ذلك، وتحديدا في 23 يناير الجاري، جسد كرارة شخصية الشهيد وائل طاحون، الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام، الذي رحل في أبريل 2015، خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ68، في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال "كرارة": "الشهيد البطل العميد وائل طاحون، ربنا منح زوجته السكينة بعد استشهاده، وصبرها وعزيمتها دفعا ابنتها للزواج من ضابط شرطة بطل هو ماجد عبدالرازق، وأنجبت منه طفلة جميلة".

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفنانين عرض فني عن دور العيون الساهرة في حفظ الأمن، وتضحيات شهداء الشرطة بوزارة الداخلية من بينهم الشهيد وائل طاحون وماجد عبدالرازق وباسم فكري وغيرهم من الشهداء.