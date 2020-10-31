الفار: نسبة تنفيذ تنمية شرق بورسعيد 40%.. وإنهاء الفردان يونيو 2021

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّه جارٍ رفع كفاءة وازدواج كوبري سكة حديد الفردان وإنشاء كوبري جديد بطول 640 كم وعرض 11.2 م وارتفاع 65 م، بتكلفة 1.770 مليار جنيه، ونسبة التنفيذ الإجمالية 55%، والمخطط الانتهاء من المشروع في نهاية شهر يونيو 2021.

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنَّ مشروع تطوير تنمية شرق بورسعيد من المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة على أرض سيناء، ويصل تكلفته 90 مليار جنيه، ويحتوي على الكثير من الأنشطة من أهمها تنفيذ 10 أرصفة بحرية بطول 5 كم، وجارٍ عمل ساحتين لتداول خلف الأرصفة البحرية.

وأوضح أنَّ المشروع يحتوي على 63 مليون متر مربع تحسين للتربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، كما تم إنشاء المزارع السمكية التي تعتبر أكبر مزارع بالشرق الأوسط، والشركة القائمة على تشغيل المزرعة زرعت كل الأحواض، منها 5900 حوض استزراع الحوض الواحد مساحته 2 فدان، إضافة لبحيرات للصيد بمساحة 1500 فدان، موضحًا أنَّ نسبة تنفيذ مشروع تنمية شرق بورسعيد ككل 40%.