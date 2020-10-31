3 يسرقون سائق تاكسي على الدائري: ثبتوه وهربوا..والأهالي مسكت واحد فيهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بضبط أحد الأشخاص عقب تورطه وآخران "هاربان" بسرقة سائق سيارة أجرة كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق الدائري بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل البلاغ، تبين ضبط الأهالي (عاطل - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض"مطواة"، وبسؤال المجني عليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) أقرّ بأنَّه حال سيره بسيارة "أجرة" بمنطقة المنيب بالجيزة استوقفه المتهم، وبصحبته شخصين "أدلي بأوصافهما التقريبية" بدعوى توصيلهم إلى محل البلاغ، وفور وصولهم تفاجأ بتهديده بسلاح ناري، وآخر "أبيض" كانا بحوزتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وهاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا انه استغاث بالمارة وتمكّنوا من ضبط المتهم بينما لاذا المتهمان بالفرار.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (عاطليّن لهما معلومات جنائية)، وبتتبع خط سير هروبهما وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار، المستخدمين في ارتكاب الواقعة – المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.