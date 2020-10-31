منجد يذبح ترزي بـ"إزازة مكسورة" بالغريبة: اتنمروا بحبيبته في صور الخطوبة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، ملابسات واقعة ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بالعثور على جثة (ترزي، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح ذبحي بدائرة المركز.

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (منجد، مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف تفصلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة نشر المجني عليه صور حفل خطوبته وظهور شقيقة خطيبته بها والتي يرتبط بها بعلاقة عاطفية وتداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتنمر بعض الأهالي عليه.

وبتاريخ الواقعة، تقابل مع المجني عليه واصطحبه بدارجته النارية بزعم توصيله إلى منزله، وفي أثناء سيرهما عاتبه على ذلك فحدثت بينهما مشاجرة بمكان العثور على الجثة، التقط خلالها قطعة زجاجية من الأرض وتعدى بها عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وهرب.

وتمّ بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.