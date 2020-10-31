الفار: أكثر من 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي في سيناء بـ1.4 مليار جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة تنفذ مدن سكنية جديدة، وإسكان اجتماعي وتجمعات تنموية، لأهالي سيناء وفقا للعادات والتقاليد، وجارٍ إنشاء ثلاث مدن جديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة.

وأضاف "الفار"، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرم الشيخ، أن مدينة الإسماعيلية كان مخطط لها الوصول لـ 52 ألف وحدة سكنية بتكلفة 32 مليار، بالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بطاقة 32 ألف وحدة سكنية بالإضافة لمنشآت الإدارية والفنية، ومن المخطط تنفيذ الـ 20 ألف وحدة سكنية خلال العام القادم.

وتابع أن مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، يتم تنفيذ 217 عمارة سكنية إسكان اجتماعي، بإجمالي 4340 وحدة سكنية بتكلفة 890 مليون جنيه، نسبة التنفيذ في المدينة 83% ومن المخطط الانتهاء منها نهاية أبريل المقبل.

وأردف أن رفح الجديدة يتم تنفيذ 626 عمارة سكنية بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة للمنشآت الخدمية والإدارية، مخطط الانتهاء منها في نهاية 2021، ولكن تم البدء بالفعل وتنفيذ 41 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية بالإضافة لمنطقة الخدمات المركزية، وهذه المجموعة بالكامل سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الإسكان الاجتماعي وطبقا لما يتم تنفيذه في الجمهورية بالكامل، تم تنفيذ في 9 مدن في سيناء إسكان اجتماعي، 9108 وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وواصل أن التجمعات التنموية تتكون من جزأين، سكنية وزراعية، تم تنفيذ 17 تجمع، بالإضافة لـ 4 قرى للصيادين، وإجمالي الوحدات السكنية التي تمت وجارٍ تنفيذها 2327 بيت بدوي بمحافظة شمال وجنوب سيناء، وقرى الصيادين هناك 4 قرى بإجمالي 200 بيت، بالإضافة لمنطقة مركزية داخل الـ 4 قرى بتكلفة 479 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 55%، ومن المخطط الانتهاء من القرى أبريل 2021.

واستكمل أنه تم تنفيذ مجموعة من حواجز التوجيه وقنوات صرف المطر بأطوال 21 كيلو لحماية التجمعات التنموية من السيول، وتم تنفيذ عنابر وخزانات مياه مفتوحة لخدمة الأراضي الزراعية التي تم تسليمها للسكان.